WirtschaftsWoche: Der Hausgerätehersteller Miele startet in diesem Monat mit einem Vertriebsmodell für Waschmaschinen: der Kunde kauft das Gerät nicht mehr, sondern mietet. Ist das die Zukunft?

Patrick Wiedemann: Das Miele-Modell geht in diese Richtung, ist jedoch mehr ein Finanzierungs- als ein Nutzungsentgeltmodell im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Über solche Miet-oder Leasingmodelle wird in jedem Fall aber die notwendige Voraussetzung geschaffen, um Circular-Modelle zu realisieren, denn die Eigentümerschaft bleibt beim Hersteller. Der Hersteller hat so permanent Zugriff auf die Geräte und kann seinem Kunden eine serviceorientierte und deutlich kundenfokussiertere Nutzung anbieten. Das schafft die Basis für eine gesteigerte Kundenbindung.