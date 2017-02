DüsseldorfFälscher von Markenprodukten werden immer unverfrorener. Schon 2015 hatten vietnamesische Wirtschaftsfahnder in Ho-Chi-Minh-Stadt bei einer Razzia Fälschungen eines Druckmessgeräts des deutschen Herstellers Wika aus Klingenberg beschlagnahmt. Das hielt die Täter nicht davon ab, es erneut zu versuchen. Bei einer erneuten Durchsuchung ein Jahr später wurden wieder Nachahmerprodukte sichergestellt, diesmal mit dem Emblem „Vika“. Entweder war der vordere Teil des „W“ einfach weggekratzt oder das „W“ durch ein „V“ ersetzt worden. „Die Nachahmer haben sogar in Vietnam versucht, die Marke ‚Vika‘ auf sich anzumelden“, berichtet Christine Lacroix von der Aktion Plagiarius. Ein Löschantrag läuft.

Das gefälschte vietnamesische Druckmessgerät landet auf Platz drei von zehn Gewinnern des Schmähpreises „Plagiarius 2017“, der am Freitag auf der Konsumgütermesse Ambiente in Frankfurt verliehen wurde. Der erste Preis ging an ein Imitat der Roll-Hundeleine „Flexi Explore L“. Vertrieben wird es über diverse anonyme Online-Anbieter mit Scheinidentitäten über Amazon in den USA und täglich wechselnden Accounts, so die Aktion Plagiarius. Die minderwertige Qualität habe in den USA schon zu Kundenbeschwerden geführt. Ein klarer Reputationsschaden für den deutschen Hersteller Flexi-Bogdahn aus Bargteheide.