Finanzinvestoren haben im vergangenen Jahr gut 4,4 Milliarden Euro in den deutschen Mittelstand investiert und damit so viel wie seit 15 Jahren nicht. Mit 35 Transaktionen wurde der Rekordwert des Jahres 2007 (36) nur knapp verfehlt. Das geht aus der jährlichen Aufstellung der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) vor, die am Donnerstag in Frankfurt veröffentlicht wurde.