750 Millionen Dollar – das ist mal eine Ansage. So viel hat Atomico, die Risikokapitalgesellschaft von Skype-Gründer Niklas Zennström, gerade weltweit bei Investoren eingesammelt. Das Geld soll vor allem in Start-ups in Europa investiert werden. Auch das ist eine Ansage.

Der alte Kontinent holt auf, nicht nur, was die Anzahl der Start-up-Gründungen angeht, sondern auch, was in Sachen Kapital, das ihnen zur Verfügung steht. Statista zufolge flossen im vergangenen Jahr 16 Milliarden Dollar in europäische Start-ups. Das war etwas weniger als im Jahr zuvor – aber fast doppelt so viel wie 2010. Erst vor ein paar Wochen kündigte Rocket Internet die Auflage eines Eine-Milliarde-Dollar-Fonds an. Jetzt kommt Atomico. Fonds dieser Größenordnung sind in der Lage, große Finanzierungsrunden durchzuführen, wie sie man sie sonst nur aus den USA kennt.