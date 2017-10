DüsseldorfBörsenneuling Trivago hat die Kapriolen des Aktienmarktes kräftig zu spüren bekommen. In den ersten zehn Monaten seit der Erstnotierung an der Nasdaq in New York Mitte Dezember verdoppelte sich der Kurs bis zum Sommer zunächst. Anfang September ging es jedoch steil bergab unter den Ausgabekurs.

Auslöser war eine Gewinnwarnung des Düsseldorfer Hotelsuchportals. Das Wachstum des Jahresumsatzes wurde von 50 auf 40 Prozent reduziert. Trivago-Chef Rolf Schrömgens berühren solche Börsenkapriolen nicht weiter: „Da bin ich emotional resistent, ich habe die langfristige Weiterentwicklung von Trivago im Blick – und die ist positiv.“