Schnusenberg habe Clemens Tönnies nahegelegt, die Firma privat zu kaufen. Tönnies-Manager Josef Tillmann wies zudem darauf hin, dass die Wurstherstellung seinerzeit gar nicht das Metier von Tönnies gewesen sei. "Wir haben die Rohstoffe dafür geliefert." Er habe auch den Kontakt zu seinem Freund Peter zur Mühlen hergestellt, damit dieser eventuell Böklunder kaufen könne. Tobias Bürgers, Anwalt von Clemens Tönnies, sieht in den Aussagen der Zeugen einen klaren Punktsieg für seinen Mandanten: "Die Zeugen haben die Zulässigkeit des privaten Engagements von Clemens Tönnies bei Böklunder und die Zustimmung seitens des Testamentsvollstreckers Josef Schnusenberg hierzu bestätigt."

Clemens Tönnies verdeutlichte die seinerzeit schwierige wirtschaftliche Lage des Familienunternehmens Tönnies mit den Worten: "Wir hatten nach dem Tod meines Bruders schlaflose Jahre." Das wollte Christine Gärtner, Anwältin von Robert Tönnies, nicht so einfach stehen lassen. Sie hielt Clemens Tönnies vor, dass das Unternehmen 1998, als Böklunder zum Kauf stand, über einen Cash Flow in Höhe von 45 Millionen DM verfügte und immerhin Darlehenstilgungen in Höhe von 15 Millionen DM hätte leisten können. Gärtner: "Herr Tönnies, halten Sie daran fest, dass es dem Unternehmen schlecht ging?" Tönnies: "Ja." Darüber hinaus, so Gärtner, seien im betreffenden Jahr 1998 auch Investitionen in Höhe von 18 Millionen DM getätigt worden. Auch dies sei ja wohl kein Beleg für ein wirtschaftlich angeschlagenes Unternehmen. Tönnies dazu: "Ja, klar haben wir das investiert. Wir mussten nach vorne gehen."