Es war zu erwarten: Nach der stundenlangen Anhörung von einem halben Dutzend Zeugen offenbarten sich den drei Richtern so offenkundig wie selten zuvor im seit Jahren andauernden Machtkampf vor dem Landgericht Bielefeld die widersprüchlichen Aussagen. Die Kammer unter Vorsitz von Jörg Schröder versuchte, ein kleines, aber wichtiges Detail zu klären: Was war genau besprochen worden, als ausgerechnet am 24.12.2002 die Urkunde 669 unterzeichnet werden sollte?

Das Fehlverhalten von Clemens Tönnies soll unter anderem damit nachgewiesen werden, dass der Schalke-Boss ohne Wissen seiner Neffen ein "Schattenreich" aufgebaut habe, indem er sich persönlich an anderen Fleischfirmen beteiligte. Dabei habe er gegen ein im Grundlagenvertrag von 1985 festgeschriebenes Wettbewerbsverbot verstoßen. Dieses Wettbewerbsverbot soll allerdings in der Urkunde 669 vor 15 Jahren gestrichen worden sein.

Dafür wurde nun im Saal 255 rekonstruiert, was sich am Heiligen Abend 2002 in den Firmenräumen des Fleischkonzerns abgespielt hatte.

Dort trafen sich seinerzeit Robert Tönnies (38), sein Bruder Clemens Tönnies junior (41), Josef Schnusenberg, Steuerberater und Testamentsvollstrecker der beiden Brüder, Notar Horst-Dieter Swienty (76) sowie Clemens Tönnies (60).

Was wurde wem wie erklärt?

Swienty beteuerte in seiner Vernehmung, dass eben jenes Wettbewerbsverbot zu Clemens Tönnies’ Gunsten gestrichen worden sei – "dann kann Clemens Tönnies auch an der Firma vorbei eigene wirtschaftliche Aktivitäten entfalten", will Swienty die Bedeutung dieser Streichung damals erläutert haben. Zuvor – bis zu seinem Tode 1994 – konnte Firmengründer Bernd Tönnies, Roberts Vater, "machen, was er wollte", so Swienty. Diese Freiheiten sollte nun auch Clemens Tönnies erhalten. Swienty: "Das war Konsens". Er gehe davon aus, das insbesondere Clemens Tönnies junior klar war, dass diese Befreiung vom Wettbewerbsverbot nicht nur für Tönnies-interne Firmen gelte.

Genau so hatte nämlich Clemens Tönnies junior, der sein Erbe aus gesundheitlichen Gründen später an den Bruder verkaufte, argumentiert.