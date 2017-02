Anfang Januar : Hinter den Kulissen laufen die Gespräche auf Hochtouren. In der Tat hatte Claus Dölling auf Druck der Banken Entscheidungsbefugnisse an einen Treuhänder abgeben müssen. In der jüngeren Vergangenheit hatten die Elmshorner einen harten Sanierungskurs fahren müssen – 260 Mitarbeiter, knapp die Hälfte der Belegschaft, mussten gehen. Der im Jahr 1907 gegründete Wursthersteller erlöst heute mit 230 Beschäftigten in Elmshorn und Lübz in Mecklenburg-Vorpommern nur noch einen Umsatz von rund 40 Millionen Euro.

Die Gespräche mit Banken und dem Treuhänder gestalten sich zäh. Zudem, so heißt es aus Verhandlungskreisen, habe sich die Liquiditätslage von DöllingHareico seit der ersten Ankündigung der Übernahme deutlich verschlechtert. Gingen Max Tönnies und seine Berater anfangs noch von einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro aus, so schmolz diese Summe nach Durchsicht des Banken-Reports für den Monat Dezember auf null. DöllingHareico stand unmittelbar vor der Zahlungsunfähigkeit.

Unter anderem wohl auch, weil sich Geschäftsführer Andreas Subai, so jedenfalls schildern es beteiligte Parteien, widerrechtlich Boni in Höhe von 500.000 Euro habe auszahlen lassen. Ebenfalls soll sich Subai unberechtigt Geld für nicht genommenen Urlaub auszahlen haben lassen und eine Vereinbarung mit einer Bank über eine Restrukturierungsgebühr in Höhe von 300.000 Euro (eine Art Verkaufsbonus) getroffen haben, deren Wirksamkeit sowohl von den Inhabern als auch deren Treuhänder angezweifelt wird, da die Belastung zu einem Zeitpunkt getroffen wurde, in dem das Unternehmen noch nicht veräußert war. Andreas Subai reagierte nicht auf Anfragen der WirtschaftsWoche.