BerlinTrotz zahlreicher Risiken im Auslandsgeschäft blicken die deutschen Exporteure optimistisch auf das neue Jahr. Für 2017 rechnen sie mit einem Zuwachs bei den Ausfuhren von bis zu 2,5 Prozent auf 1,23 Billionen Euro, wie der Chef des Branchenverbandes BGA, Anton Börner, am Donnerstag in Berlin mitteilte. Für 2016 erwartet er lediglich ein Ergebnis auf dem Vorjahresniveau von rund 1,2 Billionen Euro. Ursprünglich war ein Plus von zwei Prozent angepeilt worden. Dennoch habe sich der Außenhandel „wacker behauptet“, sagte Börner.

Befeuert durch den billigen Euro sei die Nachfrage nach Produkten „Made in Germany“ weltweit ungebrochen. „Während die Exportwerte auf dem hohem Niveau blieben, lagen die Importe nach Deutschland aufgrund der niedrigen Rohstoffpreise unter dem Vorjahresergebnis“, sagte der BGA-Chef. Dessen Dachverband vertritt eine Branche mit rund 125.000 Unternehmen.