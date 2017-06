BerlinDer Standort USA verliert einer Studie zufolge unter Unternehmensgründern wegen des umstrittenen Präsidenten Donald Trump an Attraktivität. Nur noch 15 Prozent würde es in die Vereinigten Staaten ziehen, wenn sie den Standort ihres Start-ups noch einmal wählen könnten, heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom unter mehr als 250 Gründern. Vor einem Jahr habe der Anteil mit 32 Prozent noch mehr als doppelt so hoch gelegen. Gleichzeitig legte die Attraktivität des Standorts Deutschland zu: Mehr als zwei Drittel der Gründer würden erneut hierzulande gründen wollen, vor einem Jahr waren es nur 44 Prozent.

„In den Ergebnissen spiegelt sich mit Sicherheit der Trump-Effekt wider“, sagte Bitkom-Geschäftsleiter Niklas Veltkamp. „Die USA haben für Start-ups massiv an Anziehungskraft verloren, gleichwohl sind dort die Bedingungen – was Finanzierungsmöglichkeiten, Netzwerke und den Absatzmarkt angeht – weiterhin sehr gut.“