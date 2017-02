Mittelständische Wirtschaftskultur

Warum? Geld brauchten die Kaufleute doch trotzdem, um Aufträge vorzufinanzieren oder Maschinen zu kaufen.

Früher mussten kleine und mittlere Unternehmen die Finanzierung aus dem Strom der Einkünfte aufbringen. Heute gehört es gerade zum Geschäftsmodell vieler Familienunternahmen, aus dem cash flow zu schöpfen, um nicht in die Abhängigkeit von Banken zu geraten.

Ist diese mittelständische Wirtschaftskultur nur in Deutschland zu Hause?

Nein, sie gilt überall im „Rheinischen Kapitalismus“ – also im europäischen Kerngebiet von Skandinavien bis Norditalien und von der Seine bis an die Oder. Dort sind solche Denk- und Handlungsweisen weit verbreitet, weil sie sich im historischen Verlauf erfolgreich erwiesen. Sind die Zentren wirtschaftlichen Erfolgs heute noch die gleichen wie damals?

Noch heute verteilen sich die Zentren des weltmarktorientierten Mittelstandes in der Bundesrepublik auf elf regionale Verbundwirtschaften. Manche haben den gleichen Zuschnitts seit dem 18. Jahrhundert, wie Nord-Württemberg. Andere schienen zwischenzeitlich von der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert überrollt und abgehängt zu sein und sind doch zwischen wieder neu aufgeblüht. Ein gutes Beispiel dafür ist Ostwestfalen-Lippe mit der Hansestadt Herford, deren Leinenhändler Blüte und Niedergang erlebten, das als Region aber auf anderen Märkten wieder aufgestiegen ist und heute in der Spitzengruppe deutscher Kammerbezirke liegt.

Die innovativsten deutschen Mittelständler Platz 15 Lamilux

Hauptsitz : Rehau (BY)

Produkt : Lichttechnologie

Umsatz : 187 Mio Euro

Innovationsscore : 169

Platz 14 Windmöller Holding

Hauptsitz : Augustdorf (NRW)

Produkt : Bodenbeläge

Umsatz : 120 Mio Euro

Innovationsscore : 170

Platz 13 Maja-Maschinenfabrik

Hauptsitz : Kehl (BW)

Produkt : Lebensmittelverarbeitung

Umsatz : 23 Mio Euro

Innovationsscore : 171

Platz 12 Mekra Lang

Hauptsitz : Ergersheim (BY)

Produkt : Spiegel für Nutzfahrzeuge

Umsatz : 260 Mio Euro

Innovationsscore : 172

Platz 11 Brandt Zwieback

Hauptsitz : Hagen (NRW)

Produkt : Zwieback

Umsatz : 189 Mio Euro

Innovationsscore : 175

Platz 10 Edelmann

Hauptsitz : Heidenheim (BW)

Produkt : Verpackungslösungen

Umsatz : 235 Mio Euro

Innovationsscore : 177

Platz 9 Insiders Technologies

Hauptsitz : Kaiserslautern (RP)

Produkt : Software

Umsatz : 18 Mio Euro

Innovationsscore : 178

Platz 8 Arburg

Hauptsitz : Loßburg (BW)

Produkt : Spritzgießmaschinen

Umsatz : 548 Mio Euro

Innovationsscore : 181

Platz 6 Fischerwerke

Hauptsitz : Waldachtal (BW)

Produkt : Befestigungssysteme

Umsatz : 625 Mio Euro

Innovationsscore : 185

Platz 7 Aquatherm

Hauptsitz : Attendorn (NRW)

Produkt : Rohrleitungssysteme

Umsatz : 91 Mio Euro

Innovationsscore : 182

Platz 5 C. Josef Lamy

Hauptsitz : Heidelberg (BW)

Produkt : Schreibgeräte

Umsatz : 71 Mio Euro

Innovationsscore : 186

Platz 4 Leica Camera

Hauptsitz : Wetzlar (HE)

Produkt : Kameras

Umsatz : 276 Mio Euro

Innovationsscore : 189

Platz 3 Gebr. Kemper

Hauptsitz : Olpe (NRW)

Produkt : Gebäudetechnik

Umsatz : 270 Mio Euro

Innovationsscore : 190

Platz 2 Bahlsen

Hauptsitz: Hannover (NI)

Produkt : Süßgebäck

Umsatz: 515 Mio. Euro

Innovationsscore : 194

Platz 1 Rimowa

Hauptsitz: Köln (NRW)

Produkt: Koffer

Umsatz: 273 Mio. Euro

Innovationsscore: 197

Ranking: Die Krönung der Champions Wer zu Deutschlands innovativsten Mittelständlern gehören will, muss ein mehrstufiges Auswahlverfahren durchlaufen. Die Münchner Unternehmensberatung Munich Strategy Group (MSG) wertete im Auftrag der WirtschaftsWoche zunächst die Daten von 3500 deutschen Unternehmen aus, die zwischen zehn Millionen und einer Milliarde Euro Umsatz erwirtschaften: Sie analysierten Jahresabschlüsse und Präsentationen, sprachen mit Kunden, Branchenexperten, Geschäftsführern, Inhabern und Beiräten. Danach nahm MSG 400 Unternehmen in die engere Wahl. Für jedes einzelne errechneten die Berater einen eigenen Innovationsscore. „Dabei achten wir darauf, dass sich das Unternehmen durch ständige Neuerungen auszeichnet, von Wettbewerbern als innovativ angesehen wird und eine ideenfördernde Kultur etabliert hat“, erklärt MSG-Gründer und Studienleiter Sebastian Theopold die Kriterien. Zudem flossen auch wirtschaftliche Indikatoren wie Umsatzwachstum und Ertragskraft in die Bewertung ein. Theopolds Fazit: „Wer innovativ ist, wächst auch schneller und erzielt nachhaltigere Erträge.“ Die MSG-Berater analysierten bereits um dritten Mal für die WirtschaftsWoche die Innovationskraft deutscher Mittelständler (Heft 15/2014 und Heft 42/2015). Während beim ersten Ranking noch Maschinenbauer dominierten, sind nun mehr Konsumgüterhersteller unter den Siegern. Die meisten innovativen Unternehmen kommen aus Baden-Württemberg. Den ersten Platz belegt der Kölner Kofferhersteller Rimowa. Rang zwei nimmt der Keksbäcker Bahlsen ein. „Die beiden Vertreter der ,Old Economy’ sind Vorreiter bei der Digitalisierung“, sagt Studienleiter Theopold.

Im 19. Jahrhundert wurden auch die ersten Sparkassen ‚Zur Vorbeugung der Armut‘ gegründet. Später die Genossenschaftsbanken. Was war deren Konzept?

Aus sozialpolitischen Anfängen entwickelte sich rasch gezielte Wirtschaftsförderung. In England vergaben meist Großbanken in den Städten Kredite, die deutschen Länder organisierten die Finanzmärkte wieder einmal anders. Die Kassen wurden zum Beispiel in Preußen und Bayern Mittel einer klassischen Entwicklungsstrategie, um vor allem das Gewerbe auf dem Land zu fördern. Sie machten die Kaufleute und Handwerker unabhängiger von großstädtischen Agglomerationen. Die Erfolg der regional fest verankerten Sparkassen ist dafür typisch.

Die 20 ältesten Weltmarktführer Deutschlands Achenbach Buschhütten Gegründet 1452 Branche: Maschinenbau/ Walzwerke Umsatz 2011: 59,92 Millionen Euro

Isabellenhütte Heusler Gegründet 1482 Branche: Metallverarbeitung Umsatz 2011: 96,99 Millionen Euro

Deutsche Post Gegründet 1490 Branche: Logistik Umsatz 2010: 55 512,00 Millionen Euro

William Prym Gegründet 1530 Branche: Druckknöpfe Umsatz 2011: 380,05 Millionen Euro

Voith Turbo BHS Getriebe Gegründet 1532 Branche: Autozulieferer Umsatz 2011: 110,00 Millionen Euro

Stahlwerke Annahütte Gegründet 1537 Branche: Gewindestahl Umsatz 2011: 224,00 Millionen Euro

Leoni Gegründet 1569 Branche: Kabel Umsatz 2010: 3 810,00 Millionen Euro

Pfeifer Holding Gegründet 1579 Branche: Seil- und Hebetechnik Umsatz 2011: 217,50 Millionen Euro

Hahnemühle FineArt Gegründet 1584 Branche: Künstlerpapier Umsatz 2011: 25,43 Millionen Euro

Saxonia EuroCoin Gegründet 1612 Branche: Blankmünzen Umsatz 2011: 84,40 Millionen Euro

Heinz Holding Gegründet 1622 Branche: Glasflakons Umsatz 2011: 292,87 Millionen Euro

Merck Gegründet 1668 Branche: Pharma und Flüssigkristalle Umsatz 2010: 10 740,80 Millionen Euro

WIV Wein International Gegründet 1675 Branche: Wein-Direktvertrieb Umsatz 2011: 482,90 Millionen Euro

Metrica Interior Gruppe Gegründet 1681 Branche: Luxus-Innenausbau Umsatz 2009: 82,65 Millionen Euro

Lukas Meindl Gegründet 1683 Branche: Outdoor-Schuhe Umsatz 2009: 62,00 Millionen Euro

Dillinger Hütte Gruppe Gegründet 1685 Branche: Stahl/ Grobbleche Umsatz 2011: 2 498,00 Millionen Euro

Lambertz Gegründet 1688 Branche: Backwaren Umsatz 2011: 552,40 Millionen Euro

Zapp Gegründet 1701 Branche: Stahl Umsatz 2011: 338,60 Millionen Euro

Goldhofer Gegründet 1705 Branche: Transportfahrzeuge Umsatz 2011: 141,60 Millionen Euro

Römheld Friedrichshütte Gegründet 1707 Branche: Fertigungstechnik Umsatz 2011: 36,00 Millionen Euro

Stimmt, noch heute schlagen die Sparkassen die Großbanken beim Marktanteil um Längen. Wie wichtig war denn die Religion für die Entwicklung des Mittelstands?

Heute treten religiöse Bindungen immer weiter zurück. Es ist aber schon auffällig, wie sehr über Jahrhunderte die Religionszugehörigkeit ein wichtiger Standortfaktor war. So waren handfeste Protestanten oft wirtschaftlich erfolgreicher als Katholiken. Dahinter steckt die calvinistische Grundhaltung vom hohen Wert der Arbeit und die Vorgabe, Geld zu investieren statt auszugeben.

