DüsseldorfDer nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet zieht in das Kuratorium der Krupp-Stiftung ein, die größter Einzelaktionär von Thyssen-Krupp ist. Der CDU-Politiker sei am Montag berufen worden, teilte die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung am Abend mit. Laschets Amtsvorgängerin an der Spitze der NRW-Landesregierung, Hannelore Kraft, hatte Ende Juni nach der Niederlage der SPD bei der Landtagswahl ihren Posten in dem Gremium niedergelegt. Die Stiftung hob hervor, dass die Wahl der Person gelte und die Mitgliedschaft nicht mit dem Amt des Ministerpräsidenten verbunden sei. Die Krupp-Stiftung hält 21 Prozent der Anteile an Thyssen-Krupp, zweitgrößter Aktionär ist der Finanzinvestor Cevian mit rund 18 Prozent.