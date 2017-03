WienBei der österreichischen Bank Bawag kommt es an der Unternehmensspitze zu einem Wechsel. Der bisherige Finanzchef Anas Abuzaakouk habe mit Wirkung vom 8. März den Vorstandsposten vom langjährigen Firmenchef Byron Haynes übernommen, teilte die Bawag am Donnerstag mit. Abuzaakouk kam 2012 als Chief Restructuring Officer in die Bawag und war seit 2014 Finanzchef des Konzerns.