MünchenOsram-Chef Olaf Berlien soll einem Insider zufolge weitere fünf Jahre an der Spitze des Lichttechnikkonzerns stehen. Der Vertrag des Vorstandsvorsitzenden werde vor der Hauptversammlung am Dienstag um fünf Jahre verlängert, sagte eine mit der Situation vertraute Person am Montag zu Reuters. Zuvor hatte das „Manager Magazin“ darüber berichtet. Der Konzern lehnte eine Stellungnahme ab.