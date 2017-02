Bild vergrößern Der Luftfahrtkonzern beruft einen neuen Manager: Michael Menking Reuters Bild:

Ein früherer Porsche-Ingenieur soll in Zukunft die Geschicke des Militärtransporters 4500M in die Hand nehmen, wie Airbus mitteilte. Michael Menking arbeitete zuvor in der Raumfahrtsparte des Konzerns.