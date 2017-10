StuttgartDer Bankrottprozess gegen Anton Schlecker geht in die Endrunde. Der Ex-Drogeriemarktkönig Anton Schlecker sieht sich – wie nach dem Verhandlungstag vor einer Woche erwartet – mit deutlich weniger Vorwürfen konfrontiert. Nach Zustimmung der Staatsanwälte ließ der Richter Roderich Martis eine ganze Liste von Anklagepunkten gegen den Ex-Drogeriekönig und seine Kinder Lahrs und Meike fallen. Das deutet auf ein milderes Urteil hin als die maximal möglichen fünf bis zehn Jahre Haft.

Den Antrag von Meike Schleckers Verteidiger, erneut einen Gutachter zu befragen, lehnte der Richter mit dem Verweis ab, die Wirtschaftsstrafkammer habe genug Sachkenntnis um strittige Bilanzierungs- und Steuerfragen zu beurteilen. Meike Schlecker, die sonst eher regungslos dem Prozess folgt, entlockten die Ausführungen des Richters zu diesem Punkt ein enttäuschtes Kopfschütteln. Sie hatte sich von einem neuen Gutachten zusätzliche Entlastung versprochen.

Richter Martis berichtete zudem über ein außergerichtliches Gespräch mit Anton Schleckers Verteidiger Norbert Scharf, in dem Scharf wohl vorfühlen wollte, welches Strafmaß Schlecker zu erwarten habe. Martis betonte bei der Widergabe des Gesprächs, dass er keinerlei Angaben zu einem möglichen Strafmaß gemacht habe.

Scharf stellte noch einige Beweisanträge, die seine Position unterstützen, dass Schlecker nicht vor Mitte 2011 eine drohende Zahlungsunfähigkeit erkennen konnte. Auf den Antrag nach einem weiteren Gutachter verzichtete er im Vertrauen auf seine Beweisanträge. Auch versuchte Schleckers Verteidigung mit Beweisanträgen zu widerlegen, dass Anton Schlecker absichtlich überhöhte Stundenlöhne an das formell seinen Kindern gehörende Logistikunternehmen zahlte und so Geld beiseite schaffte. Zumindest seien die von einem Gutachter genannten gut 18 Euro viel zu niedrig. Schlecker hatte den Stundensatz vor der Insolvenz sogar noch auf 30 Euro erhöht.

Aber die Beweisanträge entscheidet das Gericht endgültig am nächsten Verhandlungstag nach den Herbstferien am 13. November. Danach könnte der Richter die Beweisaufnahme schließen. Indiz dafür war seine Anmerkung, dass die Staatsanwälte für den Termin oder den darauffolgenden am 20. November schon einmal ihre Plädoyers vorbereiten sollten. Damit steuert der seit März laufende Prozess nach über 26 Verhandlungstagen Mitte/Ende November auf sein Ende zu.