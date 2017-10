StuttgartIm Prozess gegen Ex-Drogeriemarktkönig Anton Schlecker ist die Liste der Vorwürfe ein Stück kürzer geworden. Wie erwartet stellte das Gericht das Verfahren am Montag in einigen Punkten vorläufig ein. Mit den verbleibenden geht das Verfahren weiter - und allmählich in die Endphase. Am nächsten Prozesstag am 13. November könnte - je nachdem, wie viele Anträge es noch gibt - die Beweisaufnahme geschlossen werden und die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer halten, hieß es. Auch bei Schleckers mitangeklagten Kindern wurden am Montag einige Anklagepunkte gestrichen.

Zwar steuert Schlecker in dem Bankrottverfahren damit auf ein relativ mildes Urteil zu, aber ungeschoren wird er kaum davonkommen. Denn die Anklagepunkte wurden gemäß Paragrafen 154 der Strafprozessordnung fallengelassen, weil zu erwarten ist, dass diese gegenüber den anderen Anklagepunkten nicht ins Gewicht fallen. Andere Vorwürfe bleiben also bestehen und können zu einem Urteil führen.