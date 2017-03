BerlinDie Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat wollen trotz Bedenken der Doppelrolle von Richard Lutz als neuem Bahnchef sowie Finanzvorstand zustimmen. „Die Arbeitnehmerseite wird am Mittwoch mit Ja stimmen“, sagte ein mit der Personalie Vertrauter am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Allerdings halte man die Doppelfunktion weiter für falsch und wolle im Zuge des ohnehin anstehenden Vorstandsumbaus wieder einen eigenen Finanzvorstand.

Dies könne etwa im Rahmen einer Protokollerklärung der Arbeitnehmerseite verankert werden. Die Eigentümerseite, also die vom Bund benannten Aufsichtsräte, hatten sich am Samstag bei einem Treffen im Verkehrsministerium einmütig für Lutz in beiden Funktionen ausgesprochen.