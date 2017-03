Heini ist ein klassisches Aldi-Eigengewächs. Er startete 1996 mit einem dualen Studium als Diplombetriebswirt bei Aldi, war rasch Regionalverkaufsleiter und machte dann Karriere auf Auslandsstationen. Er baute das Aldi-Netz in der Schweiz auf und wurde danach Hauptgeschäftsführer für Großbritannien und Irland.

Heini stand für eine konsequente Öffnung des bisher sehr verschwiegenen Familienunternehmens. Das zeigte er bereits in Großbritannien, wo er mit einer Erweiterung des Sortiments den Discounter aus der Nische holte und wirtschaftlich auf Erfolgskurs brachte. Er schaltete Anzeigen und Fernsehwerbung und gab sogar Interviews – für Aldi vorher undenkbar. Sein Wechsel an die Firmenspitze in Mülheim an der Ruhr galt deshalb als Signal für Veränderung und Modernisierung im gesamten Unternehmen.