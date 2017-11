FrankfurtNach der Veränderung seiner Konzernstruktur rückt der Salz- und Düngemittelhersteller K+S nun auch dem Vorstand zu Leibe. Dieser wird von bislang fünf auf drei Mitglieder verkleinert, teilte das Kasseler Unternehmen am Dienstag mit. Künftig gehören dem Vorstand nur noch K+S-Chef Burkhard Lohr, Finanzvorstand Thorsten Boeckers sowie Marc Roberts an.

Er war bislang als Vorstand für das Salzgeschäft verantwortlich und wird künftig für das operative Geschäft zuständig sein. Thomas Nöcker (59), bisher unter anderem für Personal und IT zuständig, wird am 1. September 2018 in den Ruhestand treten. Otto Lose, der bislang das Kali- und Magnesiumgeschäft verantwortete und erst seit Januar dieses Jahres für K+S arbeitet, wird aus dem Vorstand ausscheiden. Das Gremium soll bei seiner Arbeit künftig von einem erweitertem Managementteam unterstützt werden.