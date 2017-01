ZürichDer Schweizer Börsenkonzern SIX hat Romeo Lacher zum Verwaltungsratspräsidenten ernannt. Lacher, der den Posten interimistisch bereits seit dem Rücktritt von Alexandre Zeller Ende September 2016 besetzt hatte, sei vom Verwaltungsrat mit sofortiger Wirkung gewählt worden, teilte die SIX am Dienstag mit.