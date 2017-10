Molsheim/WolfsburgAudi-Sport-Geschäftsführer Stephan Winkelmann wird neuer Chef von Bugatti. Anfang 2018 übernehme der 53-Jährige die Funktion an der Spitze der Volkswagen-Konzernmarke von Wolfgang Dürheimer (59), teilte das Unternehmen am Freitag im elsässischen Molsheim mit. Dürheimer wechsele zum Jahresende auf eigenen Wunsch in den Ruhestand. VW-Konzernchef Matthias Müller bescheinigte Dürheimer „hervorragende Arbeit“. Winkelmann bezeichnete er als ausgewiesenen Kenner der Sportwagenszene und des Luxussektors. Mit seinem „Gefühl für den Umgang mit einer exklusiven Klientel“ werde er Impulse setzen.