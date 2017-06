ParisAirbus baut einem Bericht zufolge seinen Vertrieb um. Von Juli an solle das Verkaufsteam des Flugzeugbauers direkt an Airbus-Chef Tom Enders berichten, sagten mehrere Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Der Chef der Flugzeugbausparte, Fabrice Bregier, werde dabei umgangen. Ein Airbus-Sprecher wollte sich nicht äußern. Enders habe die Pläne bei einem Management-Treffen am Donnerstag verkündet. Diese seien Teil der Bemühungen, den verschachtelten Airbus-Konzern schlanker zu machen.