In einem Gastbeitrag für die „Welt“ lässt er kein gutes Haar am Koalitionsvertrag.

DüsseldorfDer Koalitionsvertrag von Union und SPD steht und aus der Wirtschaft kommen gemischte Reaktionen. Einer, der auf der Seite der Kritiker steht, ist Wolfgang Grupp. Der Gastbeitrag des Textilunternehmens-Chefs für die „Welt“ sorgt in den sozialen Medien für viel Aufsehen. Grupp sieht in dem Regierungsprogramm demnach nichts weiter als „ein Machterhaltungsprogramm für Kanzlerin Merkel“, die „an ihrem Sessel“ klebe. Die Vergabe der wichtigsten Ministerien an die Sozialdemokraten habe vor allem einen Zweck: Dass die SPD-Basis beim anstehenden Mitgliederentscheid mit „Ja“ stimmt. „Ich kann mir gut vorstellen, dass die meisten Sozialdemokraten Merkels Absicht des schieren Machterhalts durchschauen und den Koalitionsvertrag deswegen ablehnen“, schreibt er weiter.

Für Grupp bedeutet der Koalitionsvertrag „nicht einmal Stillstand“, er sieht sogar einen Rückschritt: „In keinem Punkt, der den Menschen auf den Nägeln brennt, ist ein echter Durchbruch erzielt worden.“ Insbesondere an der Migrationspolitik lässt er kein gutes Haar und würde wenig an der seiner Meinung nach problematischen Situation ändern. Deswegen befürchtet er, „dass diejenigen, die aus Protest AfD gewählt haben, sich in ihrem Glauben bestätigt sehen, von den herrschenden Eliten nicht verstanden zu werden.“ Das Fazit des Textilunternehmers: Obwohl er traditioneller CDU-Wähler sei, würde er „die Konsequenz ziehen und beim nächsten Mal nicht CDU, sondern FDP wählen.“