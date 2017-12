New YorkTrotz Sorgen um eine Abkehr der USA vom freien Handel, rechnen deutsche Firmen weiter mit guten Geschäften in der weltgrößten Volkswirtschaft. Das ist das Ergebnis einer am Montag (Ortszeit) in New York vorgestellten Umfrage der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer und der Beratungsfirma KPMG.

Obwohl der Abschottungskurs der Regierung von Donald Trump für Skepsis sorgt, bleibt das Vertrauen in die US-Wirtschaft groß. Zum ersten Mal seit Beginn der Umfrage vor neun Jahren erwarten alle befragten Unternehmer Wachstum für ihre Firmen. Nur zwei Prozent gehen davon aus, dass sich die US-Konjunktur 2018 abschwächt.