San FranciscoUber holt sich Unterstützung vom früheren US-Justizminister Eric Holder bei der Aufklärung von Vorwürfen sexueller Diskriminierung bei dem Fahrdienst-Vermittler. Uber-Chef Travis Kalanick kündigte das in einer internen E-Mail an die Mitarbeiter an, wie US-Medien am späten Montag berichteten. Weitere Details zur Rolle Holders wurden zunächst nicht bekannt.

Auch die Gründerin der Online-Zeitung „Huffington Post“, Arianna Huffington, die Mitglied des Uber-Verwaltungsrats ist, Personalchefin Liane Hornsey und eine Unternehmensanwältin sollen die aktuellen Vorwürfe sexueller Belästigung sowie insgesamt die Situation mit „Vielfalt und Inklusion bei Uber“ untersuchen. Sie würden auch in kleinerem Kreis mit einzelnen Beschäftigten sprechen, schrieb Kalanick.