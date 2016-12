Schon in wenigen Jahren könnten die USA, gemessen an den Erträgen, der wichtigste Einzelmarkt der Allianz werden. „Ungefähr 35 Prozent unserer Erträge kommen aus den USA“, sagte Oliver Bäte, Vorstandschef des Münchner Versicherers, gegenüber der WirtschaftsWoche, „und in ein paar Jahren könnte Amerika ertragstechnisch unser Heimatmarkt sein.“