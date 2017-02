Europas größter Versicherer Allianz gibt nach einem überraschend hohen Gewinnplus 2016 Milliarden an seine Aktionäre zurück. Der Dax-Konzern will für bis zu drei Milliarden Euro eigene Aktien vom Markt zurückkaufen und die Dividende von 7,30 auf 7,60 Euro anheben, wie er überraschend am Donnerstagabend in München mitteilte. Das Rückkaufprogramm soll am Freitag beginnen und nicht länger als zwölf Monate andauern. Vorstandschef Oliver Bäte präsentiert an diesem Freitag in München die Jahresbilanz 2016.