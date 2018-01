Die Ergo-Rechtsschutz-Tochter D.A.S. zieht sich aus der Schweiz zurück. Die D.A.S. Rechtsschutz Suisse geht an den Rivalen Allianz, der dadurch mit seiner Tochter CAP unter die größten drei Rechtsschutzversicherer in der Schweiz aufsteigt, wie beide Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Die CAP kommt bisher auf 70 Millionen Franken an Beitragseinnahmen pro Jahr, mit D.A.S. kommen weitere 30 Millionen hinzu. Der Markt für Rechtsschutzversicherungen in der Schweiz ist laut Allianz 550 Millionen Franken schwer und wächst mit fünf Prozent pro Jahr. Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.