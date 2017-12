 Krankenkassenbeiträge bleiben vorerst stabil

Von den großen Krankenkassen kündigte die Barmer bereits an, die Senkung des Zusatzbeitrages nicht mitmachen zu wollen. Sie bleibe im kommenden Jahr - bereits zum dritten Mal in Folge - bei einem Gesamtbeitragssatz von 15,7 Prozent. Auch die DAK-Gesundheit will ihren Beitragssatz auf Vorjahresniveau halten. Allerdings lag dieser schon vorher mit 16,1 Prozent mit im Spitzenfeld der Beitragssätze der 112 gesetzlichen Krankenkassen. Die TK will den Zusatzbeitrag senken auf dann 0,9 Prozent. Damit bleibt sie mit 15,5 Prozent Gesamtbeitrag erneut unter dem vom Gesundheitsministerium vorgegebenen Durchschnittswert.