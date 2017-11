 Ergo bläst Verkauf von Lebensversicherungs-Beständen ab

Deutschlands zweitgrößter Erstversicherer Ergo will seine sechs Millionen klassische Lebensversicherungs-Policen nun doch nicht verkaufen. Die unverbindlichen Angebote für die Altbestände von Ergo Leben (ehemals Hamburg-Mannheimer) und Victoria Leben fielen offenbar zu mager aus. "Nach Auffassung von Ergo spiegelt sich der derzeitige Wert des Bestandes sowie dessen Wertentwicklungspotential in den Angeboten nicht angemessen wider", sagte Vorstandschef Markus Rieß am Dienstag nach einer Vorstandssitzung. "Daher werden wir unsere klassischen Lebensversicherungsbestände weiterhin unter eigener Regie verwalten."

Die Überlegungen der Münchener-Rück-Tochter - und ähnliche von Generali Deutschland - hatten bei Kunden für Verunsicherung gesorgt. Die Millionen von Policen, die sie in den Jahren mit hohen Zinsen abgeschlossen hatten, belasten die Branche derzeit, weil den Kunden langfristig Verzinsungen garantiert wurden, die heute nur schwer zu erwirtschaften sind. Deshalb müssen die Versicherer dafür viel Kapital zurücklegen. Ergo hatte deshalb zusammen mit den Beratern von Willis Towers Watson das Interesse an den Beständen bei Finanzinvestoren und anderen spezialisierten Abwicklern ausgelotet. Medienberichten zufolge schwebte Rieß ein Milliardenerlös vor.