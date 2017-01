Auffällig häufig habe der Dienstjet der Allianz in den vergangenen Monaten freitags in Köln gestoppt und dort Vorstandschef Oliver Bäte abgesetzt. Das berichtet die „Welt am Sonntag“ in ihrer jüngsten Ausgabe. In Köln leben Bätes Frau und seine Kinder; Dienstsitz des Konzernchefs ist München. Nutzt Bäte den Firmen-Flieger etwa für private Zwecke? Diese Frage wollte der Beitrag aufwerfen.

Fakt ist: Bäte hat sich in der Tat am Ende von Dienstreisen freitags vom Allianz-Jet in Köln absetzen lassen und den Flieger einige Male dort auch am Montag bestiegen. Allerdings ist das Vorgehen völlig sauber. Dienstreisen dürfen nach den geltenden Regeln am Wohnsitz des Reisenden beginnen und enden.