Ob das Bekenntnis reicht, um die Beziehung zu Deutschlandchef Knof zu reparieren? Insider beschreiben die als angespannt, manche halten sie für zerrüttet. „Wir haben ein sehr gutes Arbeitsverhältnis“, sagt Bäte. Und fordert gleichzeitig, dass die deutsche Allianz den Verlust von Marktanteilen in der Sachversicherung dringend stoppen muss.

Neben Knof hat Bäte auch die Chefs anderer Landesgesellschaften gegen sich aufgebracht. Die durften bisher weitgehend eigenständig agieren, nun will ihr Chef sie enger zusammenführen. Dass jedes Land eigene Software nutzen darf und sich selbst kleine Gesellschaften einen eigenen Personalchef leisten, hält er für überflüssig. In einer sogenannten Digital Factory am Münchner Ostbahnhof tüfteln Abgesandte aus der ganzen Welt längst an länderübergreifenden Lösungen und Produkten.