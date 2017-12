 Cyber-Versicherungen boomen

Laut Gesamtverband der Versicherungswirtschaft bieten in Deutschland inzwischen gut 15 Versicherer Cyber-Policen an, überwiegend für die Industrie. Die Zahl der Hackerangriffe nimmt stetig zu. „Bei jeder zehnten Cyber-Police wird ein Schaden gemeldet“, sagt Berger. Und Brüssel verschärft die Regulierung. „Die Nachfrage wird mit Inkrafttreten der EU-Datenschutzgrundverordnung im nächsten Jahr rapide zunehmen. Die sieht eine verschärfte Meldepflicht für Cyberattacken vor.“

2016 war Online-Erpressung der große Trend. „Wir hatten bei Ransomware im letzten Jahr einen enormen Anstieg - verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, welche Statistik auch immer man greift“, berichtet die Munich-Re-Managerin. Ransomware infizieren Computer, sperren diese und verlangen eine Art Lösegeld. Ebenfalls weit verbreitet haben sich Attacken, die die IT-Infrastruktur der Opfer durch massenhafte Datenabfrage lahmlegen sollen: „Denial of Service ist sehr prominent geworden.“

Cyber-Versicherungen sind auf dem Vormarsch und kommen für den entstandenen Schaden auf, wenn Hacker betriebseigene IT angreifen. Sowohl für Privatpersonen, als auch für Unternehmen bieten Versicherungen diesen Service an. Doch Vorsicht ist geboten.

Die globale Vernetzung zieht globale Domino-Effekte nach sich. Ein Produktionsstopp in einer chinesischen Zündkerzen-Fabrik kann einen europäischen Autohersteller treffen, der selbst gar nicht angegriffen wird.

„Weltweites Risiko Nummer eins ist die Betriebsunterbrechung“, sagt Allianz-Mann Berger. „Es reicht nicht, wenn nur das eigene Werk geschützt wird. ... Wir haben ein Analyse-Tool entwickelt, mit dem wir die Zulieferketten bis zur vierten Ebene analysieren können.“

Ebenso schwierig wie die Abschätzung von Domino-Effekten ist die Frage, was eigentlich versichert werden kann. „Das Einfachste ist die Versicherung der IT-Infrastruktur des Kunden vor Ort“, sagt Munich-Re-Vorstand Höpke.

„Die nächste Komplexitätsstufe könnte sein, dass Kundendaten nach außen geraten. Die übernächste Komplexitätsstufe könnte sein, dass nicht nur Daten verloren gehen oder in falsche Hände geraten, sondern dass ein Sachschaden entsteht - etwa eine computergesteuerte Produktionsanlage Feuer fängt.“ Und wenn es in die indirekten Schäden gehe, werde es wirklich kompliziert. „Diese Risiken sind noch mal schwieriger zu erkennen und zu bewerten als in der Welt der Sachschäden.“