 Talanx peilt für 2018 wieder höheren Gewinn an

Der Versicherungskonzern Talanx will nach den hohen Schäden durch Naturkatastrophen in diesem Jahr erst 2018 wieder alte Ergebnisziele erreichen. Der scheidende Vorstandschef Herbert Haas peile dafür einen Überschuss von rund 850 Millionen Euro an, teilte das Unternehmen am Montag mit. Eben diesen Betrag hatte der Versicherer mit Marken wie HDI vor der Hurrikan-Serie und den Erdbeben in Mexiko ursprünglich schon für 2017 prognostiziert.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres verdiente Talanx unter dem Strich 444 Millionen Euro - gut 30 Prozent weniger als vor Jahresfrist. Im dritten Quartal bedeuteten die Naturkatastrophen und deren Folgen auch für die Talanx-Mehrheitsbeteiligung Hannover Rück rote Zahlen. Talanx selbst meldete einen Verlust von 19 Millionen Euro - nach einem Gewinn von 233 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.