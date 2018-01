 Allianz startet am Montag Übernahmeangebot für Euler Hermes

Die Aktionäre des Kreditversicherers Euler Hermes haben von Montag an vier Wochen Zeit, das Übernahmeangebot der Allianz anzunehmen. Die französische Wertpapieraufsicht habe die Ende November angekündigte, 1,8 Milliarden Euro schwere Offerte genehmigt, teilte der Versicherungsriese am Freitag in München mit. Die Allianz, die bereits 63 Prozent an Euler Hermes hält, bietet 122 Euro je Aktie.