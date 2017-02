PekingEin chinesisches Gericht hat den ehemaligen Chef des größten staatlichen Autokonzerns FAW, Xu Jianyi, wegen Bestechlichkeit zu elfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es nach einer Meldung des staatlichen Fernsehsenders CCTV vom Donnerstag als erwiesen an, dass Xu, der auch ehemaliger Parteichef in der nordöstlichen Provinz Jilin war, Schmiergelder in Höhe von 12,2 Millionen Yuan (rund 1,66 Millionen Euro) angenommen hat.