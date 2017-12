MünchenSiemens will sich führende Manager von RWE, Air Liquide und Lanxess in den Aufsichtsrat holen. Der Chef der Kontrollgremien des Energiekonzerns RWE und des Fernsehkonzerns Pro Sieben Sat 1, Werner Brandt, soll von der Hauptversammlung im Januar in den Siemens-Aufsichtsrat gewählt werden, wie das Münchner Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Weitere Kandidaten für die vier neu zu besetzenden Plätze der Anteilseigner seien der Chef des Gasespezialisten Air Liquide, Benoit Potier, und der Boss des Chemiekonzerns Lanxess, Matthias Zachert. Hinzu käme die Direktorin der London School of Economics, Nemat Shafik.