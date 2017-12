ParisIn der Affäre um Arrangements des Zementherstellers Lafarge mit bewaffneten Gruppen in Syrien hat die französische Justiz Ermittlungsverfahren gegen mehrere frühere Manager eingeleitet. Das wurde am Samstag aus Justizkreisen in Paris bestätigt, wo die Behörden schon länger dem Verdacht der Terrorfinanzierung nachgehen. Am Freitagabend eröffneten Ermittlungsrichter Verfahren gegen zwei Ex-Mitarbeiter des Unternehmens. Gegen einen dritten Mann waren bereits am Donnerstag förmliche Ermittlungen eingeleitet worden.

Nach Angaben der französischen Nachrichtenagentur AFP handelt es sich dabei um den früheren Konzernchef von LafargeHolcim, Eric Olsen. Dessen Anwalt sagte der Agentur, dass Olsen die Einleitung des Verfahrens anfechten werde.