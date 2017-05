BerlinDeutschland und Frankreich haben sich nach den Worten von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble bei ihrer gemeinsamen Unternehmenssteuer-Initiative hehre Ziele gesetzt. „Wir haben jetzt einen neuen Anlauf gemacht, ob wir uns mit Frankreich in der Unternehmensbesteuerung nicht nur auf gemeinsame Prinzipien, sondern auf ein gemeinsames System verständigen können“, sagte er am Dienstag in Berlin. Vorschläge dazu sollen noch vor der Wahl zur französischen Nationalversammlung vorgelegt werden. „Die Zeit rennt“, sagte Schäuble. Es werde spannend, „ob und was wir erreichen“.

International werde in den nächsten Jahren viel im Bereich der Firmensteuern geschehen. Im Moment liege Deutschland bei den Unternehmenssteuern relativ gut, müsse aber darauf achten, handlungs- und wettbewerbsfähig zu bleiben. Bei der Kapitalertragssteuer in Deutschland, spreche viel dafür, sie für Zinsen und ähnliche Erträge abzuschaffen, wenn der automatische Informationsaustausch zwischen den Ländern in Kürze gelte.