New YorkDie größte US-Bank JP Morgan profitiert von höheren Leitzinsen und einer stärkeren Kreditvergabe. Der Nettogewinn kletterte im dritten Quartal um sieben Prozent auf 6,73 Milliarden Dollar, wie das Geldhaus am Donnerstag mitteilte. Damit übertraf JP Morgan die Erwartungen von Analysten.

Am Donnerstag gibt auch noch Citigroup Einblick in die Bücher. Am Freitag folgen Bank of America und Wells Fargo.