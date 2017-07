New YorkDie amerikanische Skandalbank Wells Fargo kommt nicht zur Ruhe. Die Enthüllung, wonach das Institut über Jahre für 800.000 Kreditnehmer teure Autoversicherungen ohne deren Wissen abschloss, sorgte am Freitag an der Börse für ein Kursminus von 2,6 Prozent. Aktionäre, Politiker und Verbraucherschützer forderten eine Erklärung dafür, wie es dazu kam und warum der Konzern nicht eher an die Öffentlichkeit ging. Wells Fargo hatte bereits Empörung ausgelöst, weil Angestellte des Unternehmens für Millionen unwissende Kunden Bank- und Kreditkartenkonten eröffneten.