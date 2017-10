New YorkFinanzvorstände reden nicht gerne über das, was am wichtigsten für eine Bank ist: die Mitarbeiter. Aber Marty Chavez von Goldman Sachs wies gegenüber Analysten stolz darauf hin, dass der Personalstand im dritten Quartal deutlich auf 35.800 gewachsen ist. Das war ein Plus von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr und sogar von fünf Prozent gegenüber dem Vorquartal. Allein daran wird deutlich: Die Investmentbank stellt Leute ein, schaut nach vorn, versucht, ihre Ertragsprobleme abzuschütteln.

Chavez bekräftigte den Plan der Bank, in den nächsten drei Jahren die Einnahmen um bis zu jeweils fünf Milliarden Dollar zu steigern, was etwa zur Hälfte bis auf den Gewinn vor Steuern durchschlagen sollte. „Daran arbeiten wir mit einer enormen Energie“, sagte er. Rund zwei Milliarden sollen aus höherer Kreditvergabe kommen, der Rest überwiegend durch eine Ausweitung der Kundenbasis im Kapitalmarktgeschäft, das nach Eingeständnis von Goldman-Chef Lloyd Blankfein bisher zu sehr von Hedgefonds abhängig ist.