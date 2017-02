Lake mahnt auch eine enge internationale Zusammenarbeit an. Wegen der nationalen Ausrichtung der neuen Regierung in den USA gibt es vor allem in Europa Befürchtungen, diese Kooperation könne Schaden nehmen. Tatsächlich haben internationale Banken wie JP Morgan aber ein dringendes Interesse, ihr Geschäft möglichst ungestört von nationalen oder regionalen Differenzen in Fragen der Regulation zu betreiben.

Erste Äußerungen von Finanzminister Steven Mnuchin und Gary Cohn als Berater von US-Präsident Donald Trump lassen darauf schließen, dass sie an den hohen Kapital- und Liquiditätsanforderungen, die nach der Finanzkrise beschlossen wurden, nicht grundsätzlich rütteln wollen. Eine interessante, bisher weniger diskutierte Frage ist, wie künftig die sogenannten Stresstests aussehen werden, bei denen Krisensituationen und deren Auswirkungen auf die einzelnen Banken simuliert werden.