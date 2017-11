New YorkDer Chef der US-Einlagerungsicherung FDIC hat vor einer zu starken Deregulierung des Bankensystems gewarnt. „Es besteht die Gefahr, dass die Änderungen an den Vorschriften die Grenze zu einer substanziellen Schwächung der Vorgaben überschreiten“, erklärte Martin Gruenberg am Dienstag laut Redetext bei einem Treffen zu Regulierung und Märkten.

Es sei klar, dass die größten Banken nicht freiwillig an den gegenwärtig vorgeschriebenen Kapitalpuffern festhielten. Unter anderem könnte eine weltweite Rückkehr zu einer normaleren Zinspolitik zu Problemen führen. Die Banken seien zwar durch die Reformen nach der Finanzkrise stärker und widerstandsfähiger geworden, sagte Gruenberg. „Aber sie sind nicht unverwundbar.“