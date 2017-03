WashingtonUS-Finanzaufseher sehen die einheimischen Großbanken ausreichend für Pleitefälle gerüstet. An den „Testamenten“, mit denen die Institute eine für die restliche Finanzwelt risikolose Abwicklung im Fall des eigenen Zusammenbruchs sicherstellen sollen, sei nichts auszusetzen. Das teilten die Regulierer von der US-Notenbank Fed am Freitag mit. Vier ausländische Geldhäuser, darunter die Deutsche Bank, erhalten ein Jahr Aufschub.

Mit Gesetzesreformen sollte nach der Krise sichergestellt werden, dass Bankenrettungen nicht mehr den Steuerzahlern zur Last fallen. Systemrelevante Institute, die so groß sind, dass ihr Kollaps das ganze System gefährdet - sind im Zuge der Finanzkrise auch in Deutschland und Europa ein großes Thema gewesen. Als „Too Big to Fail“ („Zu groß zum Scheitern“) gelten Firmen, deren Insolvenz die Volkswirtschaft mit höheren Kosten belasten würde als ihre Rettung.