Seoul/WashingtonDie US-Notenbank Fed wird die Leitzinsen in diesem Jahr nach Einschätzung eines einflussreichen Mitglieds insgesamt bis zu vier Mal erhöhen. Drei Anhebungen seien sein Basis-Szenario für 2017, sagte der Präsident der Fed von San Francisco, John Williams, am Donnerstag in Seoul. Vier Schritte könnten aber angemessen sein, sollte die US-Wirtschaft einen unerwarteten Schub bekommen. Laut der jüngsten Umfrage der Fed meldete die Mehrheit der regionalen Bezirke, dass Firmen bei ihnen optimistisch in die Zukunft blicken. Die Inflationsentwicklung wird in dem am Mittwoch veröffentlichten Beige Book der Fed aber weiterhin als eher schleppend bezeichnet.

Es gebe Spielraum für positive Überraschungen in der Wirtschaftsentwicklung, sagte Williams. So könnte die US-Regierung unter Präsident Donald Trump mit ihren Ausgaben für zusätzliche Impulse sorgen. Auch durch andere Faktoren begünstigt könne die Wirtschaft schließlich besser laufen als gedacht. Die Fed werde bei ihren Zinserhöhungen vorsehbar und transparent vorgehen. Negative Folgen für Schwellenländer wolle die Fed gering halten.