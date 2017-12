Die Zentrale des Geldhauses in Frankfurt am Main.

Der Wertheim Jewish Education Trust, hinter dem jüdische Wohltätigkeitsorganisationen stehen, behauptet, das nach heutiger Rechnung gut drei Milliarden Dollar große Vermögen sei in den 1990er-Jahren von Konten der Credit Suisse zur Deutschen Bank verschoben worden. Anschließend hätten Mitarbeiter beider Institute das Geld veruntreut. Die Banken streiten die Vorwürfe ab, der Trust scheiterte in den vergangenen Jahren bereits vor mehreren Gerichten in den USA. Die Familie Wertheim, die in Frankfurt Nähmaschinen produzierte, siedelte nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 nach Spanien über.