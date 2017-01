Die Einnahmen aus Gebühren sind dagegen leicht gesunken. Die Bonität der Kredite bleibt robust, betonen die Geldhäuser, der vielfach befürchtete Verfall der Qualität in diesem Bereich ist noch nicht zu erkennen. Der viel beachtete Handel mit Zinspapieren, Devisen und Rohstoffen hat sich als robust erwiesen. Die Ausgaben außerhalb des Zinsbereichs sind gesunken, zum Teil gilt das auch für den Personalaufwand. Einige Banker müssen sich daher wohl mit niedrigeren Boni zufrieden geben, für Morgan Stanley sind entsprechende Informationen auch schon an die Öffentlichkeit gelangt. Insgesamt gilt also: Der Zins sprudelt, Kosten und Risiken bleiben unter Kontrolle. Der Gewinntrend der Branche zeigt moderat aufwärts, außer bei Wells Fargo, wo ein Skandal im Vertrieb das Ergebnis drückt.

Wells Fargo hat im Quartal 5,3 Milliarden Dollar verdient, und im Jahr 21,9 Milliarden, was einem Rückgang um vier Prozent entsprach. Die Bank hatte früher zeitweise sogar höhere Ergebnisse als JP Morgan ausgewiesen. Sie steht wegen eines Skandals im Vertrieb unter Druck, bei dem Mitarbeiter ohne Zustimmung der Kunden in deren Namen Konten eröffnet haben, um ihre Verkaufszahlen zu verbessern. Der Bankenriese in San Francisco hat gerade ein neues Vergütungssystem für die Filialen eingeführt. Danach steigen am unteren Ende der Gehaltsskale die festen Bezüge und die Boni werden an die Gruppenleistung gekoppelt und zudem nicht mehr für einzelne Produkte vergeben. So soll der hohe Vertriebsdruck, der zu dem Fehlverhalten geführt hatte, gemildert werden.

Bank of America gilt in besonderen Maß als Gewinner von steigenden Zinsen. Die Bank hat im Quartal 4,7 Milliarden verdient, und im Jahr 17,9 Milliarden, was einer Steigerung um rund 13 Prozent entsprach.