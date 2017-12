WashingtonUS-Finanzaufseher haben an den Notfallplänen der acht größten einheimischen Banken nur Kleinigkeiten auszusetzen. In vier Fällen gebe es Mängel bei den „Testamenten“, teilten die US-Notenbank (Fed) und die Einlagensicherung (FDIC) am Dienstag in Washington mit.

Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley und Wells Fargo müssten beim nächsten Mal verbesserte Abwicklungspläne einreichen, hieß es. Es handele sich aber nicht um gravierende Defizite, die eine überarbeitete Neuvorlage erforderten. Was genau beanstandet wurde, verrieten die Behörden nicht. Keine Einwände gab es bei Bank of New York Mellon, Citigroup, JPMorgan Chase und State Street.